🌡️ Températures prévues

Dimanche: bonnes averses l'après midi dans l'intérieur avec un petit risque orageux sur le Sud-Est

Le 29/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 120

Animation satellite centrée sur la Réunion ( de 14h15 à 17h15): la couverture nuageuse commence à se déchirer de façon classique après les averses de l'après-midi. Quelques nuages poussés par les vents voyagent à l'Est de l'île.

Prévisions pour la nuit du 29 Février au 1ier Mars



➡️ Comme souvent des nuages transitent au large des côtes Est et les tutoient épisodiquement.

Ils peuvent lâcher quelques ondées en fin de nuit dans la région de Sainte Rose ou encore vers Saint Benoît.



Ailleurs la nuit est calme et le ciel se débarrasse des nuages de la journée.



🎏 Le vent faiblit pendant la nuit et les brises dominent.



🌊 La mer est généralement peu agitée à localement agitée sur le Sud et le Sud-Est.



🌡️ Les températures minimales sont douces, supérieures à 20° sur le littoral , autour de 14/17° dans les cirques et proches de 10° au Maïdo et au volcan.



Prévisions pour le dimanche 1ier Mars



Matinée lumineuse et rapidement chaude. Bonnes averses dans l'intérieur avec un petit risque orageux sur le Sud-Est.



➡️ En début de matinée le soleil est peu contrarié. Les thermomètres affichent rapidement de belles valeurs bien estivales en ce premier jour de Mars.

En cours de matinée la couverture nuageuse péi commence à s'agréger aux pentes et prend position dans l'intérieur.



➡️ L'après-midi le risque de précipitations parfois soutenues existe pour tout l'intérieur, les cirques, les plaines et le volcan.

Un coup de tonnerre isolé n'est pas exclu notamment sur le Sud-Est.

Sur le littoral le soleil et les nuages cohabitent. Les éclaircies résistent a priori mieux sur le Nord et le Nord-Est.



🎏 Le vent est peu marqué en cette journée dominicale. Un souffle très modéré est perceptible sur le littoral Sud-Ouest et Nord-Est.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée sur les côtes Sud et Sud-Est où la petite houle de Sud persiste.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont souvent légèrement supérieures aux normales. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h15 le 01 -- Coucher du soleil : 18h44 le 01



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1005.6 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31/32 Le Port 31 Saint Paul 31/32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33/34 Tan Rouge 26/27 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 32/33 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31 Saint André 31/32 Volcan 21 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 27 Salazie 27

Températures sous abri relevées à midi dans les stations de Météo France. 34.4° à la Saline et 31° à Gillot. A noter que Pont Mathurin rapportait près de 32° dès 9h ce matin.





17heures: cumuls de pluie de l'après-midi dans les stations de Météo France.





Analyse de la situation de surface samedi après-midi. Large zone dépressionnaire au Nord-Ouest des Iles Soeurs.





Les développements nuageux sur les reliefs et dans l'intérieur vont probalement lâcher de bonnes précipitations estivales l'après midi avec un petit risque orageux sur le Sud-Est.

Les températures maximales sous abri ont de bonnes chances de dépasser allègrement les 30° dans de nombreux endroits du littoral. (zones en marron).