Dimitri Payet devrait rester à l'OM

Le 10/06/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 118

On pouvait légitimement se poser la question de l'avenir de Dimitri Payet à l'OM, après le départ de l'entraineur Rudi Garcia et l'arrivée sur le banc d’André Villas-Boas.En fin de saison dernière, il avait déclaré lors d'une conférence de presse :".Malgré ces paroles rassurantes, on pouvait légitimement s'interroger sur l'avenir du Réunionnais qui séjourne d'ailleurs actuellement dans l'ile. Restera? Restera pas?On sait que Dimitri Payet touche un des salaires les plus élevés de l'effectif marseillais et il était à craindre qu’André Villas-Boas ne se résigne à se séparer de son milieu de terrain pour le remplacer par des jours plus jeunes, moins chers.Il semblerait qu'il n'en soit rien. D'après des informations de, Dimitri Payet va bien rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le quotidien régional avance même que le nouveau coach portugais de l’OM compterait sur lui, à condition qu'il retrouve son meilleur niveau.Nul doute que son séjour dans son ile natale lui permettra de se ressourcer et de revenir dans les meilleures conditions sur le gazon marseillais...