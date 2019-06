Dimitri Payet va-t-il quitter l'Olympique de Marseille?

Le 22/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 340

Entraîneur de football argentin, s'occupant actuellement de l’équipe anglaise de Leeds United, Marcelo Bielsa aimerait bien renouer avec l'Olympique de Marseille, après avoir passé une saison avec le club.



Après l'échec en demi-finale des play-offs de la Championship, le sélectionneur aimerait recruter de grands joueurs pour la prochaine saison. Et il verrait bien comme nouvelle recrue pour son club Dimitri Payet.



Mais Leeds United n'est pas le seul club britannique à espérer récupérer le Réunionnais, qui est également convoité par Everton et West Bromwich Albion. Mais aucun de ces trois clubs ne semble pouvoir prétendre intégrer Dimitri Payet dans leur équipe.



En effet, le joueur de 32 ans coûte bien trop cher et serait donc hors de portée, même pour un club britannique. Très peu de chance donc que le Réunionnais quitte l'Olympique de Marseille, à moins d'un revirement de situation de la part du joueur...