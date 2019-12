"Dioré, la forêt des plantes médicinales" primé au concours national LEADER

Le 02/12/2019 | Par CIREST | Lu 286

Le projet initié par l’ARDIE (Association Réunionnaise pour le Développement de l’Insertion et de l’Emploi) "Dioré, la forêt des plantes médicinales : production de plantes médicinales indigènes et endémiques" a été primé au prix LEADER France dans la catégorie "Faire des territoires ruraux des espaces d'excellence en matière écologique, agricole et énergétique".



Cet événement national inédit s’est tenu le 25 novembre dernier lors de l’assemblée générale de LEADER France à Narbonne (Occitanie). Cette remise de prix avait pour objectif de valoriser le programme de développement rural LEADER (Liaison Entre Acteurs de Développement de l’Economie Rurale).



Le dossier a été présenté par le GAL FOR’Est (Groupe d’Action Locale Fédérer Orienter Révéler les hauts de l’Est), une opération co pilotée par la Cirest et l’AD2R (Association Développement Rural Réunion).



Pour rappel, « Dioré, la forêt des plantes médicinales » est le seul projet de La Réunion et d’outre-mer présenté à ce premier prix LEADER.



Il s’agit là d’une belle reconnaissance pour ce projet d’agroforesterie de l’Est, construit dans une démarche d’économie sociale et solidaire dont la vocation est de développer la « culture » des plantes médicinales indigènes et endémiques ainsi que la démultiplication de ces plantes afin de permettre leur cueillette en vue de leur commercialisation par un intermédiaire.



« Dioré, la forêt des plantes médicinales » est un projet précurseur à La Réunion qui pourrait contribuer pleinement et différemment à la structuration de cette filière émergente



Cependant, malgré la mobilisation des internautes, le projet n’a pas décroché le prix du vote du public qui a été attribué au GAL Grand Pic Saint-Loup (sud de la France) avec le projet « De la terre à l’assiette ».



La Cirest et l’AD2R (GAL FOR’Est) remercient les internautes qui ont soutenu et défendu le projet de Dioré sur le web et les réseaux sociaux.