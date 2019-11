Dipavali et Le Forum des Initiatives Locales : retour en images sur ces deux événements phare de la ville

Le 15/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 107

Plus qu’une journée festive, la couleur du vivre-ensemble dominait tout au long de la journée du samedi 9 novembre à Saint-Paul. Entre découverte du savoir-faire saint-paulois avec plus de 240 acteurs associatifs et économiques mobilisés pour la quatrième édition du Forum des Initiatives Locales et le Dipavali du vivre-ensemble, des milliers de personnes ont été plus qu’émerveillées par les shows proposés lors de cette journée.Pour la 4ème année consécutive, le Forum a réuni plus de 3 000 personnes sur toute la journée. Une découverte du savoir-faire pour les uns, un rendez-vous annuelle pour les autres, ce forum a su mettre à l’honneur les talents saint-paulois.Foie gras maison, confitures péi, piments corsés, broderies magnifiques, objets en tressage coco originaux… De la peinture sur toile à la porcelaine en passant par la confection de bijoux, des talents et des métiers lontan méconnus voire oubliés sont mis à l’honneur lors du FIL.Et pour finir cette journée, des animations culturelles ainsi qu’un défilé de mode étaient également proposés au public ravi.Le soir venu, place aux festivités de la fête de la lumière. Les « Tam Tam » effrénés des tabours malbar ont rythmé le défilé du Dipavali du Vivre-Ensemble. Plus de 5 000 personnes étaient venues assister à ce défilé de lumière et de couleurs avec la possibilité de se restaurer dans les différents stands du festifood tout en appréciant un spectacle de danse indienne. Sur les coups de 22h30, le Dipavali du Vivre-Ensemble a brillé dans le ciel saint-paulois avec le feu d’artifice donné en son honneur sur la place du débarcadère.