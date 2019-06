Discours de politique générale d'Edouard Philippe: Les réactions des parlementaires

Le 13/06/2019 | Par N.P | Lu 126

Edouard Philippe a prononcé ce mercredi un discours de politique générale, le deuxième depuis le début du quinquennat. Devant l'Assemblée nationale, le premier ministre a développé les priorités de l'"acte II" de la mandature, et a obtenu la confiance des députés par 363 voix contre 163. Une déclaration à laquelle ont réagi nos parlementaires réunionnais. Leurs communiqués :