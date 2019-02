Discrimination "anti-zoreil" au SDIS: L'affaire renvoyée au 12 avril prochain

Si Kréols y aiment pas zoreil, allons demande not INDEPENDANCE et après nous va faire not chef ici à la Réunion, pour le moment l'Ile est encore Française point barre. Na point de nation Réionaisse mais bien Française. Pour le moment tout français est chez lui ici à la Réunion .

10. zorro le 15/02/2019 16:35



Tant qu'il s'agit de postes de prestige, sans risque important pour la population, la "Préférence Régionale" peut s'appliquer sans grand risque.

Au contraire même, on pistonne un Payet, un Hoareau ou un Grondin et il y a de fortes chances pour que les fameux "Préférés Régionaux" renvoient un jour l'ascenseur au politique pistonneur, à sa famille ou à ses amis.

La "Préférence Régionale" ne fait là qu'accompagner et amplifier des habitudes très répandues à la Réunion, le favoritisme et l'entre soi, sans autre risque que de faire passer un peu plus l'ile pour une République bananière. Pas grave du tout...Ca n'est qu'une des multiples richesses de la kiltir Kréol.

Mais où ça devient préoccupant, c'est quand la discrimination ethnique touche des postes où la vie des gens est en jeu.

On peut ainsi parler pour cette affaire de "Glass Ceiling" au SDIS d'un écart par rapport à une règle non écrite mais universellement appliquée.

Un pompier sauve la vie des gens, pas comme un recteur ou un directeur quelconque.

La règle, c'est qu'on ne parle jamais de la fameuse préférence sur des postes vitaux tels que médecins, pilotes de ligne etc.

Les promoteurs de cette politique raciste ne sont pas si bêtes, il ne tiennent pas par exemple à monter dans un avion piloté par un gugusse dont le principal mérite comparé est d'avoir vu le jour ici, d'aimer le maloya et le rougail saucisses..