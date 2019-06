"Discriminations", réglements de compte"...Dépôt d'un préavis de grève illimitée au SDIS

Au vu des "conditions de travail" et malgré plusieurs rencontres avec la direction "pour trouver des solutions aux problématiques des agents du SDIS", un préavis de grève illimitée concernant l'ensemble du personnel a été déposé hier par le syndicat SNSPP-PATS 974. Une grève qui débutera mercredi 12 juin à 8h devant le siège du SDIS.



Le syndicat regrette que le "vrai dialogue social" ait laissé place "aux règlements de compte" et aux "discriminations dans l'évolution de la carrière de nos agents". Et ce n'est pas la nomination à temps plein de Serge Hoarau à la présidence du SDIS qui va calmer la colère des grévistes, qui déplorent que l'administration "continue d'être loin de la réalité du terrain en méprisant les agents".



Parmi les revendications des contestataires:



- Demande urgente d'une table ronde pour que le POJ soit en corrélation avec la classification des centres

- Satisfaire les demandes de rapprochement dans le bassin géographique des SPP du CODIS en application de la délibération de 2009

- L'application de la délibération de 2006 concernant l'IAT pour l'ensemble des SPP afin d'éviter une procédure judiciaire

- L'attribution de l'IHTS pour les dépassements d'horaires

- L'évolution de carrière des SPP concernant les diverses formations, les primes de responsabilité, etc…

- L'application des disputions pérennes de la réforme de la filière avant le 31/12/2019 (nominations aux grades supérieurs sans conditions de quotas)

- Les problématiques des centres dans le cadre relationnel, conditions de travail, manque d'effectif, retrait de fonctions pour certains agents concernant les centres CIS Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Philippe, Le Tampon, Le Port et le CTA CODIS

- L'avancement sur la construction des nouvelles casernes

- L'attribution de la CIA pour tous les PATS, renforcement d'effectif au RH afin de satisfaire les souhaits des départs des agents

- La nomination des SPV fonctionnaires par la passerelle en tant que SPP