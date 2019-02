Disparition : Les chaussures de Yann Busnel retrouvées

Le 18/02/2019

Pour communiquer la moindre information qui pourrait faire avancer l'enquête, veuillez contacter les services de police au 02 62 90 74 74 ou 02 62 90 74 76

Le frère de Yann Busnel confirme ce lundi matin que les baskets retrouvées dimanche en fin de journée par un randonneur sont bien celles de son frère.Ces chaussures de running ont été trouvées vers le bassin Pigeon en passant par le Bas de la Rivière Saint-Denis. Selon le frère du disparu, il s'agit bien des baskets de sport de couleur rouge et de marque Asics que portait le kinésithérapeute lors de sa dernière apparition en public.La famille et les amis du disparu renouvellent leur demande d'aide de la part de la population si elle venait à être témoin du moindre indice.Yann Busnel n'a plus donné signe de vie depuis le 2 février. Il a quitté son domicile situé à proximité du Jardin de l'Etat, à Saint-Denis. Il est de type européen, âgé de 46 ans, a les cheveux courts châtains.