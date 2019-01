Disparition à Bordeaux : La série noire continue ?

Le 23/01/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1779

Alors que les proches de Martin Pennica sont toujours sans nouvelles du jeune étudiant réunionnais, beaucoup se souviennent de la série de disparitions qui avait frappé la ville de Bordeaux entre 2011 et 2013. Comme les 7 victimes précédentes, Martin aurait été aperçu pour la dernière fois alors qu’il se dirigeait vers les quais de la Garonne, sortant de discothèque dans la nuit de vendredi à samedi dernier.

Sept hommes, âgés d’une vingtaine d’années, tous actifs et bien insérés, ont été retrouvé morts dans le fleuve qui traverse le centre-ville de Bordeaux entre 2011 et 2013.



Tous ont été aperçus pour la dernière fois aux abords de la Garonne, sortants de boîte de nuit ou de bar-restaurants, et en état d’ébriété. Portés disparus pendant parfois plusieurs semaines, leurs corps ont finalement été retrouvés dans le cours d’eau.



À l’époque, une rumeur fait état d’un "serial pousseur" qui s’attaquerait aux nombreux jeunes alcoolisés qui arpentent ces quartiers très fréquentés la nuit. Un "pur fantasme" pour le directeur département de la sécurité publique, Pierre-Marie Bourniquel.



Car les enquêtes révèleront qu’il s’agit bien de chutes accidentelles, liées à une très forte alcoolisation. La ville de Bordeaux prend alors plusieurs mesures pour tenter de limiter le "binge drinking" chez les étudiants, en très grand nombres dans la ville; avec notamment la fermeture des épiceries de nuit à 22h pour limiter la vente d’alcool à emporter.