Disparition d'Anita Coudéounie: L'autopsie confirme l'identité, la thèse accidentelle privilégiée

L'autopsie du corps retrouvé à proximité du lieu de disparition d'Anita Coudéounie a confirmé ce lundi l'identité de la mère de famille.L'examen du corps fait privilégier la thèse accidentelle, aucune intervention d'une tierce personne n'ayant pu être décelée, et une fracture invalidante de la hanche pouvant correspondre à une chute accidentelle, rapporte la presse écrite.La quadragénaire avait une vue diminuée, avec un œil de verre et une mauvaise vision de l'autre, souligne le Quotidien. Des investigations complémentaires sont menées pour éclaircir les circonstances du décès.Pour rappel, Anita Coudéounie avait disparu dans la nuit du vendredi 9 août, après avoir participé à une fête d'anniversaire dans son quartier, à Sainte-Marie. Son corps a été retrouvé ce samedi dans un endroit escarpé et difficile d'accès.