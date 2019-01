Disparition de César Evenor Hoareau: La battue et les recherches aériennes n'ont rien donné

Il reste introuvable, et l'inquiétude grandit. Une battue a été organisée par les gendarmes dans le quartier de la Plaine des Grègues (Saint-Joseph) ce mercredi après-midi pour tenter de retrouver César Evenor Hoareau, disparu depuis dimanche, rapporte la presse écrite.



Des recherches qui n'ont rien donné, à l'image de celles menées par hélicoptère le matin, ou encore celles réalisées à l'aide un chien de l'équipe cynophile le jour de sa disparition.



Le sexagénaire, diabétique et sous traitement, est parti de son domicile de la rue du Pont sans affaires. De type créole blanc et de forte corpulence, il était vêtu d'un short gris, avec une bordure blanche, d'une chemisette marron, de sandales à scratch marrons, voire d'un chapeau beige. Il mesure 1,75 m.



Toute personne disposant d'informations est priée de prendre contact avec la gendarmerie de Saint-Joseph au 02 62 56 50 12 ou de composer le 17.