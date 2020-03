Disparition de Patrick Devedjian : L’hommage de La Réunion

Le 29/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2391

Figure de la droite, Patrick Devedjian s’est éteint cette nuit, emporté par le Covid-19. Âgé de 75 ans, l’ancien ministre et actuel président du conseil départemental des Hauts-de-Seine avait été hospitalisé jeudi dernier. Les hommages dans l’île se succèdent.

"Je salue le travailleur infatigable à la construction et au développement de notre pays. Tantôt Ministre délégué aux Libertés, Ministre de l'Economie, Ministre en charge de la mise en oeuvre au plan de relance dans le Gouvernement de François Fillon, il a ces dernières années oeuvré sans relâche au développement des Hauts-de-Seine en tant que Président du Conseil départemental. A travers ses nombreux mandats gouvernementaux, parlementaires ou locaux, cet avocat de profession a toujours été animé d'une grande conviction dans les forces vives de notre nation. J'adresse mes sincères condoléances à son épouse, ses quatre enfants et tous ses proches et amis." - Didier Robert, président du Conseil Régional de La Réunion



"J’apprends avec beaucoup d’émotion le décès de Patrick Devedjian, emporté par la tragique épidémie du coronavirus. Sa disparition m’attriste profondément. Il était un ami de longue date. Il connaissait bien La Réunion, où il est venu à diverses occasions.

Maire d’Anthony, Président du Conseil Départemental des Hauts de Seine, plusieurs fois Ministre, homme de conviction et de grande culture, la valeur de son engagement était reconnu de tous, et il a fait honneur à la République.



J’adresse à ses collègues, ses amis, sa famille et ses proches mes très sincères condoléances. " - André Thien Ah Koon, maire du Tampon