Disparition inquiétante: Sandra recherchée depuis vendredi à Petite-Île

Le 03/03/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 931

Toute personne susceptible de fournir des renseignements est invitée à composer le 17, ou à joindre la brigade de gendarmerie de Saint-Joseph au 02 62 56 50 12.

Sandra Sorres, une jeune femme de 35 ans, n'a plus donné signe de vie depuis vendredi midi, après avoir déposé son fils au collège le matin, aux alentours de 7h30.Sa voiture, clés dessus, a été retrouvée stationnée non loin de l'église de Petite-Île. Les gendarmes alertés ont donc immédiatement entrepris des recherches. L'équipe cynophile a également été mobilisée. Mais en vain, un appel à témoins a donc été lancé.Cette jeune maman mesure 1,60 m et pèse 50 kg. Elle a une coupe au carré avec des cheveux rouges. Aucune information sur les vêtements qu'elle portait, cependant, il est possible que la jeune femme porte une minerve.