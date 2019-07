Disparition inquiétante : Sans nouvelles de Christian Dijoux depuis le 13 juillet

Le 24/07/2019 | Par N.P | Lu 234

La famille et les proches de Christian Dijoux sont inquiets. L'homme de 57 ans habitant le Tampon a quitté son domicile le 13 juillet. Depuis, plus de nouvelles.



Christian Dijoux mesure entre 1m60 et 1m70, il a les yeux marron clair. Signe notable : une bosse sur le front. Il porte une veste kaki, un short et un t-shirt ainsi qu'un sac à dos. Il est également possible qu'il porte une casquette ou un bonnet.



Pour toute information, contactez la gendarmerie du Tampon.