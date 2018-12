Disparition inquiétante à St-Joseph: César Evenor Hoareau introuvable

Le 31/12/2018 | Par N.P | Lu 546

Sa famille est très inquiète. César Evenor Hoareau, âgé de 68 ans, n'a pas été revu depuis ce dimanche matin, lorsqu'il a quitté son domicile de la Plaine des Grègues (Saint-Joseph). Le sexagénaire a des problèmes de santé et doit prendre des traitements médicaux.



La gendarmerie a été alertée et des recherches ont été entreprises avec l'appui d'un chien de l'équipe cynophile, en vain, rapporte la presse écrite.



César Evenor Hoareau est de type créole blanc, de forte corpulence, et mesure 1,75 m. Il était vêtu d'un short gris, avec une bordure blanche, d'une chemisette marron, de sandales à scratch marrons, voire d'un chapeau beige.



Toute personne disposant d'informations est priée de prendre contact avec la gendarmerie de Saint-Joseph au 02 62 56 50 12 ou de composer le 17.