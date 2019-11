Disparition inquiétante à la Plaine des Cafres: La gendarmerie lance un appel à témoin

Le 27/11/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1536

La gendarmerie de la Plaine des Cafres recherche des informations dans le cadre d'une disparition inquiétante. Jean Cédric Hoarau, domicilié à La Plaine des Cafres, a disparu depuis le samedi 23 novembre 15 heures 30 du centre village.



Âgé de 28 ans, il me sure 1.66 m et près 62 kg. Il est de type créole blanc, a les yeux marron clair et porte une barbe et a les cheveux courts bruns. Il est parti à pied, en possession de son téléphone. Il est vêtu d'un jean noir ou bleu, d'un sweat-shirt de marque FOX (voir photographie), il porte des chaussures de type Timberland de couleur marron, une casquette de marque Lacoste, une sacoche de couleur noire et un sac à dos noir et vert.



Malgré les recherches entamées, aucune trace de Jean Cédric Hoarau n'a pu être découverte.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter nos recherches peut contacter la gendarmerie de la Plaine des Cafres 208 rue Jean de Fos du Rau au numéro de téléphone suivant : 0262 27 51 53 ou le centre opérationnel de la gendarmerie de St Denis, en dehors des heures ouvrables, en composant le 17.