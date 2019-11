Disparition inquiétante d'un étudiant mauricien

Le 15/11/2019 | Par N.P | Lu 915

Étudiant à l'Université de Saint-Denis de La Réunion, le jeune Mauricien Aukauloo Muhammad Ridhwa de 28 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 9 novembre.



Ce dernier aurait quitté son appartement situé au Moufia, en pagaille, la porte grande ouverte et en ne prenant aucune pièce d'identité ni affaires personnelles.



La direction départementale de la sécurité publique lance un appel à témoins. Il s'agit d'un jeune homme de nationalité mauricienne, d'une corpulence mince, mesurant 1,80m. Il est de type indo-pakistanais, aux cheveux courts noirs et aux yeux marron.



On ignore malheureusement comment il était habillé le jour de sa disparition. Si vous pensez détenir des informations capables de faire avancer l'enquête, contactez la permanence judiciaire de la Sûreté Départementale ou le service de Quart de la Réunion au 02-62-90-74-74 et au 02-62-90-74-1.