Disparue, Anaëlle est vivement recherchée par les gendarmes

Le 25/08/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 5346

Toute personne disposant de renseignements à son sujet est priée de contacter sa maman au 06 92 18 11 76 ou les services de gendarmerie.

Alors qu'elle est partie prendre le bus vendredi, comme tous les matins pour se rendre au lycée, Anaëlle, 15 ans, ne s'est jamais rendue en classe. Elle n'est jamais rentrée à son domicile situé à Bois-Rouge Saint-Paul non plus, comme le déclarent nos confrères du JIR.Les gendarmes, alertés, ont débuté des recherches et ont mis à disposition une équipe cynophile. Les chiens ont pu confirmer le fait que l'adolescente avait bel et bien pris le bus ce matin-là. Les gendarmes ont quant à eux pu localiser le téléphone portable de la jeune fille à Saint-Pierre.Les parents lancent ainsi également un appel à témoins. Leur fille est malbaraise, assez mince et mesure 1,72 m. Le jour de sa disparition, Anaëlle était vêtue d'un jean noir, d'un haut blanc et d'un pull de sport gris et avait son sac d'école.