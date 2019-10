Distinction nationale pour la retenue collinaire Piton Marcelin

Le 14/10/2019 | Par Mairie du Tampon | Lu 211

Communiqué de presse

La Fédération Nationale des Travaux publics organise chaque année un concours, récompensant les chantiers les plus remarquables au niveau national.Le jury des Victoires de l’Investissement local s'est réuni mercredi dernier, au siège de la Fédération Nationale des Travaux publics. Le grand prix 2019 a été attribué au chantier de la retenue collinaire Piton Marcelin.Cette distinction nationale honore La Réunion, la commune du Tampon, et tout ceux qui ont œuvré à la réalisation de cet ouvrage exceptionnel. Démarré en novembre 2017, le chantier s'est achevé en août 2019. En 20 mois, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, les entreprises ont accompli une performance : elles ont surmonté toutes les difficultés d'ordre technique et climatique pour mener à terme le chantier et le livrer dans les délais.La retenue collinaire Piton Marcelin est exceptionnelle à plusieurs titres. En premier lieu, par sa grande capacité comparable à celle des Herbes Blanches : 350.000 m3 d'eau qui vont être mis à disposition des agriculteurs pour l'irrigation des terres agricoles. En second lieu, simultanément à la construction du bassin, ont été réalisés les 26 km de canalisations pour garantir la livraison directe de l'eau aux agriculteurs.C'est un potentiel de 600 hectares qui sont irrigués, du 28ème km au 12ème km, soit toute la partie Est de la commune.Ce chantier, d'un coût de 22 millions d'euros, a bénéficié des concours financiers de l'Europe (FEADER) à hauteur de 75 %, du Département, de la Région, de la Commune et de l’État.C'est l'exemple même d'un investissement d'utilité publique, participant au développement durable.Avec ce prix, la retenue collinaire Piton Marcelin prend place dans les grands ouvrages sur le plan national.