Distribution alimentaire: La CGPER demande la construction d'un autre modèle

Le 15/09/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 296

La presse de ce samedi donne un coup de projecteur sur les liens existant entre les différentes sociétés coopératives qui dominent le marché à La Réunion. Cette analyse montre un système en pleine dérive. Elle donne du crédit à ce que demande la CGPER ( Conféderation Générale des Planteurs et Eleveurs de la Réunion) depuis déjà longtemps : la transparence. Ainsi, la crise de la gouvernance du Groupe de Défense Sanitaire (GDS) serait un élément de plus dans un dossier impliquant toute l’agriculture, avec quelques gagnants et une majorité de perdants, qui sont les producteurs.Tout comme celui de la grande distribution alimentaire décrit dans un rapport pour l’Observatoire des prix, des marges et des revenus, ce système est mortifère pour tout le monde. Il n’y a qu’à constater les difficultés innombrables auxquelles sont confrontées les producteurs dans tous les secteurs. Avec une terre réunionnaise aussi riche, des agriculteurs aussi bien formés, chaque fermeture d’exploitation est un gâchis.La CGPER revendique la construction d’un autre modèle. Elle milite pour la structuration de coopératives qui ne fonctionneront pas comme les sociétés coopératives actuelles. La CGPER plaide pour des organisations où se seront les producteurs qui auront le pouvoir de décider en toute transparence, car ils auront en main toutes les données pour choisir.Le gouvernement a fixé aux différentes parties prenantes du modèle actuel une échéance afin de présenter un nouveau modèle agricole pour La Réunion. La CGPER pense que le temps des propositions réunionnaises est arrivé, pour que l’agriculteur réunionnais soit l’acteur et le décideur de ce nouveau modèle.Enfin, sur la condamnation du président de la FDSEA à 12 mois de prison ferme, la CGPER ne souhaite pas commenter une décision de justice. Néanmoins, elle n’oublie pas que si Dominique Gigan est dans un autre syndicat, il reste avant tout un planteur.