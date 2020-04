Distribution de tablettes aux élèves de Saint-André en situation de fracture numérique

Le 21/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 74

Pour maintenir le rythme scolaire de façon équitable entre tous les élèves pendant la période de confinement, la Ville de Saint-André a pris l'initiative d'attribuer des tablettes tactiles aux familles non équipées d'outils informatiques.



Quelque 720 élèves de la commune ont été recensés comme étant en situation de fracture numérique par les directeurs des 28 écoles publiques de la ville.



Contactées par la direction de la Réussite éducative, ces familles devaient remplir des dossiers qui ont été validés ensuite par le CCAS (Centre Communal d'Actions Sociales) suivant les critères réglementaires.



À partir du lancement de l'opération ce mardi 21 avril à l'école Georges-Marie Soba, en présence des partenaires de l'opération, ce sont 500 tablettes qui seront mises à disposition des familles sous forme de dons : on attribue 1 tablette à un ménage qui compte entre 1 et 3 enfants de la même fratrie.



Pour 4 enfants et plus, la famille sera dotée de 2 tablettes au maximum. A noter enfin que les applications pédagogiques fournies par le rectorat ont été téléchargées sur les tablettes. Un tutoriel a été réalisé pour guider les familles, notamment pour la connexion de l'outil avec le réseau internet domestique ou en partage de connexion des smartphones des parents.



D'autres mesures comme l'aide à l'impression des supports pédagogiques se complètent avec ce dispositif inédit. L'opération est financée à hauteur de 40000 euros par le CCAS, grâce à la dotation du Département inscrite dans le cadre du Plan de solidarité sanitaire.