"Dix nouvelles personnes atteintes du Covid à La Réunion"

Commentaires (32)

1. Momo le 27/03/2020 17:27

Et mon cœur me dit : « Pense comme un adulte, vis comme un jeune, conseille comme un ancien, dors comme un bébé et ne cesse jamais de rêver comme un enfant ! » Vive la Vie !

2. Marie le 27/03/2020 17:46

A revoir leur présentation sa soûle avec les grimaces dernières.

3. nono le 27/03/2020 18:06

"l'absence de suivi du mois de février jusqu'à la mi-mars" !

4. Jean le 27/03/2020 18:13

Si je comprends bien y a 4 cas qui sont en réanimation pour l ARS ????

5. Gueulecabri le 27/03/2020 18:18

In fine il n''y a pas de cas autochtone car tous les contaminés viennent de Métropole ou d''ailleurs ( Merci mesdames messieurs !), et de personnes sur place en contact avec les contaminés ! Dommage que l''ARS ne soit pas plus disert et transparent....

6. Pierre Balcon le 27/03/2020 18:23

Ce serait intéressant qu'on nous dise si ces 10 cas supplémentaires incluent les résultats des tests réalisés par les laboratoires privés .



Et qu'on nous précise aussi le nombre de tests effectués , consolidés pour tous les points de contrôle PCR , avec une répartition par catégories symptomatiques .



En tout cas s'il était confirmé que l'augmentation des cas se limitait à ces seuls 10 nouveaux contaminés , cela témoignerait d'une inflexion sérieuse de la courbe des contaminations, qui était déjà plus modérée que ce que prévoyaient les scénarios "catastrophe" ( doublement des cas tous les 3 jours .



On entrevoit déjà le bout du tunnel.

7. Maya le 27/03/2020 18:52

Le langage des signes sont des grimaces ? J'espère que non.

8. Julien97400 le 27/03/2020 18:58

Mieux comprendre l’objectif ..... de l’eau de javel diluée ...ben cela semble claire ... du coup elle ne doit pas beaucoup se laver les mains cette Madame Ladoucette ni le reste d’ailleurs si elle ne comprend pas « l objectif » de cette démarche ....

9. cheche le 27/03/2020 19:00

post 2 Marie Vous êtes egoiste...il faut bien penser aux malentendants...

10. hardcore le 27/03/2020 19:03

Appel aux personnes ou proches de personnes diagnostiquées atteintes du COVID19

MERCI DE RENSEIGNER LE CODE POSTAL DE LA PERSONNE ATTEINTE DANS LES COMMENTAIRES

11. Charles le 27/03/2020 19:11

"Dix nouvelles personnes atteintes du Covid à La Réunion"

Ça sonne faux

Que faites-vous des cas qui ne sont ni signalés ni testés?



Plutôt "Dix nouveaux cas reconnus"

J'ai l'impression que "quelqu'un" maîtrise la courbe

12. nono le 27/03/2020 19:20

769 morts supplémentaires en 24 heures en Espagne, pire bilan quotidien

13. Choupette le 27/03/2020 19:21

2.Posté par Marie



Ce qui m'étonne encore, c'est qu'on n'ait pas trouvé un quelqu'un d'ici (créole, sinois, zarab) formé au langage des signes. Faut toujours que ça vienne de l'extérieur pour être crédible ... ou pas.

14. Choupette le 27/03/2020 19:22

A Saint-André, ils vont avoir des trottoirs bien blancs, j'ai l'impression ... .

15. nono le 27/03/2020 19:22

C'est quand un d'entre eux va se faire infecté qu'ils vont bougé !

16. LAMPION le 27/03/2020 19:55

POSTE 6 PIERRE BALCON

Je suis à ma fenêtre et dans votre propos vous citer le PCR . Pourquoi ?

17. pierre le 27/03/2020 20:07

1 PRÉFET QUI NE REGARDE PAS DANS LES YEUX LES RÉUNIONNAIS C'EST LOUCHE TRÈS LOUCHE...

18. L'INSOUMIS le 27/03/2020 20:12



Pour Macron le plus grand risque lié au Coronavirus c'est :



LA MORT DE SCHENGEN …



Dites moi que je rêve... !

19. Pierre Balcon le 27/03/2020 21:48

à post 16



L’amplification en chaîne par polymérase (, PCR en anglais, le sigle français étant rarement employé) ou réaction de polymérisation en chaîne (Polymerase Chain Reaction en anglais) est une méthode de biologie moléculaire d'amplification génique in vitro.



Elle permet de dupliquer en grand nombre ( de l'ordre du milliard) une séquence d'ADN ou d'ARN connue, à partir d'une faible quantité (de l'ordre de quelques picogrammes) d'acide nucléique ou ribo nucléique dans le cas des ARN , comme dans le SARS 2 .

On peut ainsi détecter directement la présence du SARS 2 , agent pathogène de la maladie appelée

covid 19.



Il existe une autre catégorie de tests ( s Elisa ou Western Blot ) qui mettent eux en évidence , de manière indirecte, une infection préalable , en repérant les anticorps qui signent le contact antérieur avec un antigène viral ou bactérien

20. chantal le 27/03/2020 21:49

Post 2 : vous devriez vous excuser , plus bête que vous on meurt.

21. ali le kafhir le 27/03/2020 21:51

14.Posté par Choupette



saint andré essaye de ressembler à monaco car la bas l'hygiène urbain c'est tous les jours

22. Vente à emporter pas tant que ça ... le 27/03/2020 22:04

Le confinement? pas pour tout le monde Le soir au commerce soit disant à emporter , des tables et la musique invitent au rassemblement, comme si l Armistice avait déjà sonné. Une honte la propagation continue

23. li le 27/03/2020 22:10

Serait il possible que le Préfet n ait en fait aucune autorité sur l ars et le rectorat ?

Serait il en train de chercher un canot de sauvetage ?

24. Kro le 27/03/2020 22:50

Choupette

Je pense que ton discours et/ou ta reflexion nest franchement pas adapté au vu du contexte actuel. Je suis réunionnaise! Et la langue des signes est universelle. Paix à toi !

25. Kiki le 27/03/2020 23:53

Pst22 y tardera pas, zot va gagne zot couronne ! Déjà la France...bon. Lé quand même pas rien. Zot y wa oussa y en est. Imagine la Run dans quel bord sera...On dirait que zot y prends pas conscience même zot....

26. @Pierre Balcon le 28/03/2020 02:12

Le nombre de cas double à peu près tous les 2,5 à 3 jours regardez bien le graphique.

28 cas le 19 et entre le 21 et le 22, soit deux jours et demi plus tard, la courbe est passée par le double de 19 (56) pour atterir à 65 le 22.

Du 22 au 25 on passe de 65 à 115... soit pres du double ( à 5 près mais ce n'est pas exact au cas près, de nombreux facteurs non pris en compte peuvent influencer le résultat dans uns sens comme dans l'autre, c'est une moyenne). Jusque là c'est bon il me semble.

Le 28 c'est aujourd'hui. Un inflechissement de la courbe est possible,si le confinement et les diverses mesures prtent leurs fruits et ce serait souhaitable, mais la déclaration de 100 cas dans la journée également... et dans ce cas la statistique serait encore vérifiée.

Et puis un aplatissement de la courbe ponctuel ne fait pas loi, il faut qu'il dure. En Italie il y a quelques jours les nombres de décès et de cas ont subi un léger ralentissement avant de repartir à la hausse les jours suivants.

Tous ceux qui ont parié sur un ralentissement ou un remède miracle ou qui ont minimisé le phénomène, sont en train, où sont déjà revenus sur leur position à part peut-être le Japon...

Le bout du tunnel vous dîtes...?

27. La reunion le 28/03/2020 06:50

Maintenant on gaz plus les créoles pour avoir défendus son territoire???? Préfet à la ramasse démission ...

28. 120 rotations le 28/03/2020 09:29

Donc mr le préfet nous dit qu''il contrôle plus drastiquement les 15 arrivées d''avion donc environ 4000 personnes mais quand est il des 36000 personnes qui sont rentrés en une semaine et encore ça n''est que des estimations langue de bois .??

29. La Reunion mauvais élève le 28/03/2020 10:34

A la Reunion, le virus touche plus d'' 1/3 des mineurs et pourtant il y a encore des gens qui restent en soiree près des commerces encore ouverts. Restez chez vous On est plus irresponsables que dans les autres DOM, les chiffres nous le montre

30. YESORNO le 28/03/2020 11:16

Le Préfet :



"J’ai déployé un dispositif conséquent à l’aéroport pour chaque arrivé d’avion. Sachez que depuis le départ, il y a un énorme travail d’anticipation. Anticipation sanitaire avec déprogrammation des soins, anticipation économique - je tiendrai d’ailleurs lundi un comité de suivi - anticipation en matière de gestion de crise."

Mr le Préfet, j'aimerais que vous soyez FRANC et que vous abandonnez la langue de bois avec les Réunionnais car plusieurs passagers de différents vols à l'arrivée ont affirmés, à la Presse, qu'il n'y avait personne de l'ARS pour un questionnement sur leur état de santé. La plupart était déjà malades d'où la montée en flèche de cas positifs. Je n'ai pas fait St-Cyr comme vous mais la moindre des choses dès les premiers cas, vous auriez dû réquisitionner un hôtel pour confiner OBLIGATOIREMENT les arrivants pendant 14 jours et pas comme vous avez fait récemment c-à-d en réquisitionnant l'hôtel et laisser le choix aux arrivants...Evidemment personne n'en voulait sauf UNE qui s'est sentie RESPONSABLE pour ne pas contaminer sa famille. C'est triste d'en arriver à cette situation à cause des défaillances de l'Etat dans ce Département.

31. JORI le 28/03/2020 12:03

30.Yesorno.Merci de confirmer que chacun fuit ses responsabilités individuelles pour les faire endosser à d'autres.Une seule personne étant allée en confinement à l'hôtel à son arrivée à l'aéroport.En fait on attend bien tout de l'état tel les veaux.