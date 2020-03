Djaoudja, 6 ans, battu par son père, est en état de mort cérébrale

Le 29/03/2020 | Par Nicolas Payet

Le petit Djaoudja, 6 ans, est déclaré en état de mort cérébrale. Son père s'est déchaîné sur lui vendredi, alors que l'enfant faisait ses devoirs, dans sa chambre à Tremblay, en Seine-Saint-Denis. Ce dimanche, le père de 45 ans a été déféré devant un juge d'instruction, "pour violences ayant entraîné une infirmité permanente et des lésions cérébrales irréversibles sur un mineur de 15 ans par ascendant", indique le parquet de Bobigny.



Vendredi, vers 13h30, la mère de Djaoudja, absente du domicile, a été alertée par un de ses fils que son petit convulsait, suite aux coups du père. Le secours sont arrivés deux heures après le drame, l'enfant était inanimé. La mère a appelé les pompiers, mais, sous le choc, fut incapable de parler, c'est le père qui a pris le combiné et a parlé aux secours. Il a reconnu les faits, et admis avoir déjà porté des coups à ses enfants.



L'enquête devra déterminer si le père a utilisé un objet pour frapper l'enfant à la tête, ce qu'il dément.