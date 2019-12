Dominique Régnier, secrétaire fédéral FO : "Ce qu'il se passe à La Réunion va s’étendre au niveau national"

Le 04/12/2019 | Par PB | Lu 859

Parti de la contestation contre la réforme des retraites, l’appel à la grève nationale du 5 décembre s’annonce suivi. Transports, Education nationale, étudiants, hôpitaux, forces de l’ordre, magistrature… la liste des secteurs publics et privés concernés mais aussi celle des revendications ne cessent de s’étendre, un mouvement soutenu par une intersyndicale. À La Réunion du 25 au 29 novembre dernier, Dominique Régnier secrétaire général adjoint de la Fédération FO-SPS et secrétaire général de la branche publique, a profité de sa visite dans l’île pour expliquer en quoi ces réformes renforcent les inégalités et la précarité au sein de la Fonction publique territoriale plus particulièrement.

Quel est le sens de votre visite à La Réunion à la veille de la grève du 5 décembre?



J’ai été élu en avril denier et avec mon équipe nous avons décidé de faire un tour de France, un tour des responsables locaux pour les rencontrer parce qu’il n’y a que comme cela que l’on peut fonctionner. Et puis, j’ai promis à Lucas Gobalou, à mon élection, que La Réunion serait mon premier déplacement en Outre-Mer.



C’est aussi parce que l’actualité sociale est dense. Elle est la conséquence de la Loi de Transformation de la Fonction Publique. Nous préparons aussi la mobilisation du 5 décembre, mais aussi FO a appelé à une mobilisation reconductible parce que nous n'acceptons pas la réforme telle qu’elle est mise en place.



La réforme des retraites cristallise les mécontentements…



La réforme des retraites est un point d’ancrage, mais ne peut pas occulter les autres points de revendications : les salaires, les conditions de travail, les régimes de retraite. Trois points liés qui cassent le statut des fonctionnaires. On a oublié pourquoi le statut de fonctionnaire a été créé. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait stabiliser la Nation, assurer la continuité du service public et surtout assurer une neutralité aux fonctionnaires. Demain avec la casse du statut, c’est remettre en cause l’égalité et cette neutralité. Fonctionnaires et service public sont indissociables. Les municipales vont d’ailleurs se dérouler dans un contexte très trouble.