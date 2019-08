Dominique Voynet dirigera l'ARS Mayotte

Le 22/08/2019 | Par N.P | Lu 110

L'ancienne ministre, députée, sénatrice, maire de Montreuil, actuellement inspectrice de l'IGAS (inspection générale des affaires sociales) Dominique Voynet, figure de l'écologie française, est nommée à la tête de l'ARS de Mayotte. Dominique Voynet arrive en terrain connu: la médecin anesthésiste de formation a participé à plusieurs missions concernant le 101ème département et les Comores.



Dans un rapport, elle avait souligné l'insuffisance des moyens alloués par Paris, conclusions qui avaient participé de la décision d'augmenter considérablement le budget de l'action sociale à Mayotte. Dominique Voynet a participé aux travaux précédent l'accord signé le 22 juillet dernier à Paris entre Emmanuel Macron et Azali Assoumani. L'accord Franco-Comorien prévoit le versement par la France de 150 millions d'euros sur 3 ans, dans le but notamment d'une refonte de la coopération sanitaire entre les deux pays.



Les services de santé sont saturés à Mayotte, particulièrement le service maternité, en raison du grand nombre de Comoriennes qui viennent y accoucher dans des conditions de plus grande sécurité. Le président du département, Soibahadine Ibrahim Ramadani, estime que Dominique Voynet est "quelqu’un qui connaît bien les enjeux de santé publique spécifiques à Mayotte". Dominique Voynet prendra ses fonctions le 1er janvier 2010.