Don de sang gourmand ce dimanche à St-Denis

Depuis neuf ans, l'EFS La Réunion et la Table Ronde Française s’associent afin de proposer aux donneurs une collecte améliorée afin d’allier don citoyen et pause gourmande.Les Réunionnais sont invités à donner leur sang ce dimanche 24 février de 09h00 à 15h00 à la Salle polyvalente de la mairie de St-Denis.Pourquoi une action commune avec la Table Ronde Française ?L’EFS et la Table Ronde Française collaborent sur tout le territoire national depuis près de 12 ans. La Table Ronde Française met au service du Don de Sang son engagement pour sensibiliser le grand public à l’importance de ce geste citoyen et fidéliser les donneurs.Un objectif : offrir aux donneurs du jour une collation améliorée conviviale. Une belle façon de faire un geste noble en donnant son sang et de passer un agréable moment gustatif. Donner son sang pour sauver des viesSaviez-vous qu'il faut beaucoup de donneurs pour soigner un patient hospitalisé ? Par exemple :• Jusqu'à 50 donneurs pour sauver une seule personne gravement blessée dans un accident de voiture,• Jusqu'à 5 donneurs pour sauver une personne qui a besoin d'une chirurgie cardiovasculaire• Jusqu’à 8 donneurs par semaine pour aider une personne qui subit un traitement contre la leucémie.L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges).120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour.Rappel : Les Conditions pour donner son sang¤ Avoir entre 18 et 70 ans¤ Peser au moins 50 kgs¤ Etre en bonne santéAttention : il n’est pas nécessaire de venir à jeun à un don de sang. Au contraire, une alimentation normale vous permettra de donner votre sang dans de meilleures conditions. Bien s’hydrater avant le don. Ne pas oublier de se munir d’une pièce d’identité.Pour savoir où et quand donner rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr