Donald Trump renvoyé devant le sénat pour un procès en destitution

Le 19/12/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 378

Il devient le troisième président américain de l’histoire à faire l’objet d’un "impeachment" : deux articles de mise en accusation de Donald Trump ont été votés hier soir par la Chambre des représentants, pour "abus de pouvoir" et "entrave au travail du congrès".



Ce vote entraîne alors un procès en destitution pour le milliardaire républicain : il devrait être jugé en janvier prochain par le sénat, composé en majorité de partisans politiques qui comptent bien l’acquitter.



Cette crise au plus haut sommet de l’État américain trouve ses origines dans les relations suspectes entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr : au mois d’août, un lanceur d’alerte dévoile le chantage du milliardaire, qui menace de retirer l’aide militaire à l’Ukraine si celle-ci ne réalise des enquêtes favorables à sa campagne électorale pour 2020, ciblant notamment ses rivaux potentiels.