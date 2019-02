[Dossier] Le « Monkey Business » à l'île Maurice

Le 13/02/2019 | Par E. Moris | Lu 306

Si cela vous a peut-être échappé cette semaine, une véritable campagne de communication a été menée par un des plus grands lobbys américains à Maurice. Une couverture médiatique à faire grincer les dents, n'importe quelle association de lutte pour la protection animale.

Le Dr Cindy Buckmaster, présidente de l’association Americans for Medical Progress, experte en recherche biomédicale sur les animaux, est à Maurice depuis deux semaines pour évaluer,

, les conditions de vie des macaques auprès des compagnies affiliées à la Cyno Breeders Association (qui compte 5 centres d’élevages présents dans l’île et dont l'actionnaire principale est le groupe IBL).

Maurice étant le deuxième plus gros exportateur de macaques à longue queue dans le monde après la Chine. Plus de 7 000 individus de cette espèce de singes sont envoyés chaque année dans divers pays, dont l’Amérique et certains pays européens pour des tests médicaux.

"à titre personnel"