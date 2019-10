Dossier immo malin : Tout savoir sur le marché de l'immobilier réunionnais

Le 11/10/2019 | Par NP | Lu 251

La principale caractéristique du marché de l'immobilier réunionnais est d'être extrêmement hétérogène et dynamique. Zinfos propose au sein d'un grand dossier "Immo malin" un tour d'horizon de ce marché si particulier et des bons plans. Banques, défiscalisation, acheter ou vendre : tout savoir pour s'y retrouver et gagner du temps avec des bons plans et informations entièrement interactives.

Quels sont les leviers pour négocier au mieux un bien? Acheter un terrain en lotissement: les précautions à prendre... Neuf ou ancien? Telles sont les thématiques, entre autres, à retrouver dans ce dossier consacré à l'immobilier à La Réunion. Des bons plans sont développés, des experts donnent leur avis afin de s'y retrouver dans cette jungle de l'immobilier974 tout en tordant le cou aux idées reçues.



Car des bons plans, il en existe, ce dossier spécial les a listés et renverra le lecteur directement vers les liens utiles à ses démarches. Et comme il est également question de rêve et de plaisir, le Zinfonautes pourra tenter de gagner une nuit dans un magnifique hôtel de l'ouest.



Dossier Immo Malin à partir du 14 octobre sur Zinfos974.com