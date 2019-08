Douceur confirmée ce weekend malgré un vent plus soutenu sur le Nord et le Sud

Bonsoir toutes et tous!

PREVISIONS POUR LA NUIT DU VENDREDI 30 AU SAMEDI 31:

PREVISIONS POUR LE SAMEDI 31:



La moitié Est toujours délimitée de Saint Joseph à Sainte Marie reste exposée aux averses passagères en début de matinée.

Le ciel est changeant au volcan, sur les plaines et à Salazie.



Dans le courant de la matinée des éclaircies se développent notamment sur le littoral Nord et Nord-Est.



Sur l'Ouest et le Sud la journée est entamée sous un soleil de bonne facture malgré des nuages récalcitrants par places.



Dans l'après midi la couverture nuageuse péi a pris de l'ampleur dans l'intérieur et sur les pentes. Elle s'étire vers le littoral Ouest.

Des éclaircies résistent parfois largement sur le Nord et le Sud.

Les sommets sont accrochés par les nuages et n'émergent que par moments.



L'alizé reprend un nouveau souffle. Les rafales peuvent atteindre au moins 60km/h vers Gillot. Comme souvent la région de Saint Pierre/Pierrefonds affiche les valeurs les plus élevées qui peuvent dépasser 70km/h.



La mer est houleuse sur les côtes Sud et Ouest (1.5m à 2m) et aussi sur les côtes Est et Nord sous l'effet de l'alizé.



On a noté une sensation de douceur ce vendredi. Elle se confirme samedi avec des maximales sous abri qui voyageront de 25° sur le littoral Sud-Est à 28/29° à Grand Fond en passant par 27° sur Saint Denis et Saint Pierre.

Contrairement à aujourd'hui les maximales peuvent atteindre voire dépasser 15° au volcan et au Maïdo.

DIMANCHE 01:

Peu d'évolution. On reste sur la même tendance avec un temps doux en journée.



Sur ce je vous souhaite une excellente soirée et un très bon début de weekend.



Patrick Hoareau

2019 AOUT 30 17hDes nuages arrivant de l'océan par l'Est transitent dans le ciel de Joseph à Sainte Marie en passant par Saint Benoît .Des averses passagères sont observées notamment vers Sainte Rose et sur les flancs du volcan ou encore la région de Saint Benoît.Les averses sont plus probables en seconde partie de nuit et en début de matinée de samedi.Sur le reste de l'île le ciel se dégage au moins partiellement et le risque pluvieux est très faible.Les températures minimales absolues sont comprises entre 3 et 5° au Maïdo et au volcan.Sur la côte elles varient de 18 à 21°.Faiblissant en soirée le vent reste néanmoins sensible sur le Nord et le Sud de l'île.La houle atteint 2m sur les côtes Sud et Ouest.