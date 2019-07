Douceur en journée ce weekend, pluvieux Dimanche soir et Lundi, rafraîchissement Mardi et Mercredi

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

Samedi 20

ce matin

Le vent

Cet après-midi

la nuit

Samedi à Dimanche

3:

Dimanche 21

:

4:

Mardi 23 et Mercredi 24

: rafraîchissement probable avec le retour possible de gelées en fin de nuit vers le Maïdo, le volcan ou le 27è.





5:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU SAMEDI 20 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

comme annoncé il y a deux jours sensation de douceur aujourd'hui notamment sur une large moitié Ouest de l'île.

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUILLET 20 09h00Photo satellite: 09h45: des nuages parasitent encore le ciel des régions Est mais les éclaircies reviennent. Ailleurs le soleil a les commandes ce matin.les averses observéesvers Saint André, Saint Benoît, Sainte Rose, le volcan ou encore Salazie et la PDPalmistes laissent la place en matinée à des éclaircies franches.Même au volcan des plages de soleil sont observées mais le ciel demeure variable. Le vent y est nettement moins fort que ces derniers jours et le thermomètre devrait dépasser 10°.Des nuages voyagent néanmoins au large des côtes Est vers Sainte Rose et peuvent mouiller temporairement tout au long de la journée.Surallant de Saint Denis à Saint Pierre en passant par le Port la matinée est ensoleillée.Il fait beau au Maïdet sur les plages.Du côté de Saint Gilles le thermomètre peut grimper jusqu'à 28° en fin de matinée et début d'après midi.vire au Nord-Est comme prévu et est sensible en rafales modérées dans la baie de la Possession, vers Saint Philippe, la Plaine des Cafres. Ailleurs les brises ont tendance à dominer.les nuages se regroupent davantage dans les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest.Des averses localisées sont possibles comme vers Colimaçons ou Trois Bassins.Les plages conservent un temps clément et doux.Le long des côtes Est les vagues peuvent encore atteindre 3m.Les plages de l'Ouest et le Nord Ouest bénéficient d'une mer peu agitée.Température du lagon: autour de 24°.de: le ciel souvent dégagé devrait favoriser une sensation de fraîcheur plus accentuée que lors de la nuit précédente.la douceur persiste et malgré un peu d'humidité possible le matin sur le Nord-Est le soleil donne un bel élan au thermomètre notamment dans l'Ouest.L'intérieur est davantage sous les nuages l'après midi avec des averses localisées.En fin de journée l'instabilité augmente avec l'approche par l'Ouest d'un système frontal relativement actif.Les averses fréquentes et éparses sont prévues pour la nuit de Dimanche à Lundi et pour une bonne partie de la journée de Lundi avec une prédominance pour la moitié Sud de l'île.Maximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 12/13° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 17/18° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 20° CelsiusSur ce je vous souhaite un excellent début de weekend!Patrick Hoareau.