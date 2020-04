Douleurs aux dents pendant le confinement : Comment faire ?

Le 07/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 866

Malheureusement, les problèmes de santé n’ont pas pris de pause durant le confinement, et certains soucis peuvent apparaître durant cette période. En cas de problèmes dentaires, l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes (ONCD) donne les démarches à suivre.





Le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion rappelle qu’en période d’épidémie du coronavirus Covid-19, les moyens matériels disponibles sur l’île sont très faibles.



Par décision nationale, tous les cabinets doivent être physiquement fermés. Les chirurgiens-dentistes libéraux restent toutefois joignables (téléphone, répondeur, email) et aux côtés de leurs patients réunionnais durant cette période de confinement.



Afin de répondre à la demande de patients présentant des situations d’urgence les plus sévères, dès le début de cette crise sanitaire, l’ONCD a déployé un réseau de praticiens libéraux volontaires assurant des gardes au sein de 4 cabinets répartis dans l’île. Ces cabinets de garde accompagnent et soulagent les patients qui leur sont adressés par un dentiste traitant via le service de régulation du conseil de l’ordre.