Dragons, cochons et pétards à la Villa du Département

Le 21/02/2019 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 292

Hier soir , la Villa du département fêtait le nouvel an Chinois. Placée cette année sous le signe du Cochon de Terre, La Villa du Département a revêtu pour cette occasion les couleurs de la Chine avec ses traditionnelles lanternes. Cyrille Melchior, Président du Département a tenu à célébrer cette nouvelle année auprès des représentants Chinois au rythme des tambours et danses traditionnelles. Et pour éloigner les mauvais esprits, la cérémonie s'est terminée sur un florilège de pétards.