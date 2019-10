Droit de réponse de Me Mathieu Croizet suite à l'article de Pierrot Dupuy sur Thierry Robert

Le 31/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1278

Article publié sur le site ZINFOS974 « (Pierrot DUPUY) Non, Thierry ROBERT ne peut se présenter aux municipales – rédigé par Monsieur Perrot DUPUYVous avez publié le 31 octobre 2019 un article intitulé « (Pierrot DUPUY) Non, Thierry ROBERT ne peut se présenter aux municipales – rédigé par Monsieur Perrot DUPUY » comportant un certains nombres d’approximations et de propos diffamatoires à mon égard en ma qualité de conseil de Monsieur Thierry ROBERT.Dans cet « article », je constate que, vous fondant exclusivement sur une « note juridique » dont on ne connait ni le but ni même le dentinaire et sans que vous ayez une quelconque connaissance de la matière, vous portez un jugement sur l’argumentation que j’ai développée pour le compte de Monsieur ROBERT, la considérant « même pas digne d’un étudiant de première année de droit. »Ces propos sont diffamatoires puisqu’ils mettent en cause mon honneur, ma considération, les évaluations de mes nombreux professeurs et enfin ils constituent une atteinte grave à ma réputation.Heureusement que votre incompétence en matière juridique et votre défaut de professionnalisme vous retirent toute crédibilité.Concernant mes compétences, je me permets de vous indiquer que je suis avocat depuis 18 ans, titulaire de nombreux diplômes obtenus avec mention et admis avec 449 autres confrères dans le monde sur liste des avocats habilitée à plaider devant la Cour Pénale International de la HAYE et sur la liste de la centaine d’avocats habilités à plaider devant le Tribunal Spécial pour le LIBAN.Mes connaissances ont donc été sanctionnées par des instances universitaires et internationales.Quelles sont vos compétences ? Aucune, mis à part de recopier servilement et gratuitement (ou pas...) une note juridique rédigée on en sait dans quelles circonstances...Que vous ayez une opinion est votre droit mais cela ne doit pas se faire au détriment des dispositions légales.En conclusion, je vous rappelle que seul le Tribunal qui sera éventuellement saisi est effectivement compétent pour trancher la question de savoir si Monsieur ROBERT peut ou non se présenter aux municipales.Il ne vous appartient pas, en tant qu’organe de presse, de déterminer s’il l’est ou non. Pour vous paraphraser, Le « GAME » n’est pas « OVER ».