Droit de réponse de Philippe Robert suite à l'article de Pierrot Dupuy

Le 02/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 2067

Communiqué Philippe ROBERT suite à l'article de ZINFOS 974La campagne électorale a débuté depuis plusieurs semaines à la Possession. Les intimidations, les pressions se multiplient mais je ne pensais pas qu'on irait jouer dans la fange.J'ai déjà été victime de propos mensongers et calomnieux qui prétendaient que mon mariage avait été payé par les Possessionnais, ce qui était inacceptable. J'ai reçu des lettres anonymes d'intimidation, des violences ont été perpétrées devant chez moi, mon chien a été empoisonné, aujourd'hui pour essayer de m'affaiblir c'est à mon épouse qu'on s'en prend. C'est minable !Il y a un adage qui dit "quand on a rien à dire on se tait ! C'est ce que devrait faire ce journaliste qui s'improvise juge et médecin !Je tiens simplement à rappeler que la campagne ne justifie pas tout et je m'inscris en faux sur l'ensemble du contenu de cet article.Je suis candidat. Pas mon épouse recrutée en 2005 à la mairie, titulaire d'un BAC+5 en droit. Elle a déjà suffisamment fait les frais de la méchanceté gratuite. Jeter de la sorte un agent public en pâture c'est ignoble et cela démontre l'irrespect et le mépris que certains ont pour le personnel communal ! D'autant que cette agent a été et continue à être victime de harcèlement moral et discriminatoire. C'est cette situation qui est à l'origine de ses arrêts maladie. Sa situation de santé s'est dégradée au point qu'elle n'a pas pu mener à terme sa première grossesse et que nous avons perdu un bébé. Le rapport de Jacques TOUBON, Défenseur des Droits, est d'ailleurs particulièrement éloquent au sujet des faits de harcèlement. Je vous invite à en prendre connaissance de son rapport. Une plainte a été déposée et des poursuites ont été requises par le Parquet avec désignation d'un juge d'instruction.Enfin je ne reviendrai pas sur la supposée gestion mafieuse de Roland Robert qui n'est malheureusement plus parmi nous pour se défendre. Il y a des fantasmes mais les faits sont têtus: Roland ROBERT n'a JAMAIS été condamné pour quoi que ce soit en plus de 40 ans de mandat. La pouliche de Mr Dupuy ne pourra pas s'en vanter longtemps car la justice ne tardera plus à rendre son verdict. lJe le dis solennellement je ne viendrais sur le terrain misérable de la diffamation et de la calomnie. J'entends mener une campagne propre, une campagne sur des idées, sur un programme, un projet pour les possessionnais et certainement pas avec des manœuvres de ce genre.Ces gesticulations ne démontrent qu'une chose : le clan de la sortante est en perdition, notre victoire est proche ! Le 15 mars ces méthodes n'auront plus lieu d'être.Nous tournerons la page du vrai changement avec les possessionnais !Philippe Robert