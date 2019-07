Droit de réponse de la Sodiac: "Le début d’une nouvelle étape pour conforter les grands projets"

servadompoulé

servadompoulé, qui n'est là que depuis huit mois. C'est dire la précipitation dans laquelle tout ça a été effectué !

La SODIAC à l’aube de ses 30 ans connaît aujourd’hui une nouvelle phase de développement. Sous la gouvernance partagée du Président Directeur Général, Philippe Naillet, et du Directeur Général Délégué, Jean-Claude Pitou (2014-2019), la SODIAC a initié et réalisé de nombreuses opérations. Entre 1990 et 2015, 2500 logements ont été construits avec une forte montée en puissance sur la période 2015-2019 et la livraison de 1 200 logements.Aujourd’hui, d’un commun accord et dans le respect des conditions contractuelles, Jean-Claude Pitou quitte ses fonctions pour de nouveaux horizons après avoir engagé une transformation en profondeur de la société.Phillipe Naillet a désigné François A, membre du comité de direction depuis fin 2018, comme Directeur Général Délégué pour un premier intérim. Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour garantir la poursuite des projets en lien avec le Conseil d’Administration et le personnel.Depuis le début du mois de juillet, la SODIAC connaît une tension temporaire de trésorerie liée essentiellement au projet "Bleu Mascarin". Cette opération de plus de 100 logements est actuellement dans l'attente de l'avis favorable de l’ANRU, ce qui nécessite un lourd portage foncier engendrant un "trou" de trésorerie conjoncturel et temporaire de 7 millions d’euros.La SODIAC a également entamé une réflexion afin de structurer et de conforter ses fonds propres dans le but de répondre à la nécessité de financement de l’opération "Bleu Mascarin" et d’investir pour les projets d’avenir.La SODIAC reste dans une situation lui permettant de garantir la poursuite de tous les grands projets, notamment Espace Océan. Forte de son patrimoine de plus de 400 millions d’euros, la SODIAC confirme son ambition de bâtir avec les citoyens la Ville Durable de demain.