Drôme: Un homme d'origine réunionnaise tué à coups de machette

Le 15/04/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 515

Ce drame s'est déroulé dimanche dernier, dans le hameau de Platet à Mirmande dans la Drôme. Les forces de l'ordre sont intervenues vers 6h30 du matin dans une maison suite à l'appel d'un individu qui s'avère être l'auteur présumé de l'agression. Arrivées sur place, elles n'ont pu que constater le décès de la victime et récupérer l'arme qui était restée sur place rapporte FranceBleu.



Le défunt, un homme âgé de 42 ans, et l'agresseur présumé vivaient en colocation depuis quelques mois. Il apparaît qu'ils sont amis d'enfance et tous deux originaires de La Réunion. D'après les premières constatations, le quadragénaire a reçu des coups de machette. Une autopsie devra en déterminer le nombre exact. Une femme, amie du mis en cause et présente au moment des faits a également été interpellée. Elle avait quitté les lieux avant l'arrivée des gendarmes, ajoute FranceBleu.



L'enquête ouverte pour homicide involontaire devra déterminer les raisons qui ont poussé le mis en cause à tuer son ami, ainsi que les circonstances entourant ce drame.