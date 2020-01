"Dry January" : Relever le défi d'un mois de janvier sans alcool

Le 01/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 277

Après les excès des fêtes, relever le défi de ne pas boire une goutte d’alcool durant le premier mois de l’année.

Avec la nouvelle année qui se profile, c’est le bon moment pour prendre de bonnes résolutions. Manger sainement, faire du sport, prendre soin de soi…et pourquoi pas en profiter pour s’interroger également sur sa consommation d’alcool à travers le Dry January ou Janvier sans alcool? C’est ce que proposent une vingtaine d’associations dont la Fédération Française d'Addictologie, la Ligue contre le Cancer, SOS Addictions ou encore le Fonds Actions Addictions.



L’opération a été initiée depuis 2013 en Grande Bretagne. "En 2018, ce sont plus de 4 millions de Britanniques qui se sont lancés le défi et l'opération existe dans une quinzaine de pays", explique Bérénice Doray, professeur de Médecine au CHU de La Réunion et directrice du Centre Ressources Ensemble de Troubles Causés par l'Alcoolisation Foetale (ETCAF).



"Cela permet de faire le point sur sa consommation et la place de l'alcool dans sa vie. Les bienfaits validés sont des économies pour le portefeuille et, en ce qui concerne la santé, un meilleur sommeil, un gain d'énergie, une meilleure forme, une perte de poids, une meilleure efficience et capacité de concentration". Résultat après un mois de diète : "88% des personnes se sont senties plus à même de contrôler leur consommation le reste de l'année."