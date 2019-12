Du CRR aux planches des théâtres

C’est en 2011 que Fanny Turpin intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR), après avoir découvert le théâtre en classe de première au lycée Georges Brassens. Une première expérience qui a marqué la suite de son parcours et donné le tempo à son orientation artistique.

Aujourd’hui, c’est une amoureuse des arts de la scène qui nous livre un témoignage poignant sur la manière dont le théâtre a impacté sa vie.



CONTACT

Quand nous abordons avec Fanny TURPIN la question de son parcours, de ses envies, de ses projets, nous réalisons que le théâtre ne représente pas qu’une partie de sa vie, mais en constitue le moteur. De sa première expérience au lycée, jusqu’aux planches du CRR, Fanny TURPIN nous parle d’une aventure artistique, technique et humaine qui a impacté toute sa vie et qu’elle souhaite partager avec le plus grand nombre.Les rencontres ont été riches et nombreuses depuis le début de son apprentissage. Le CRR lui a ouvert tout un univers : de la scène en passant par les coulisses, des stages à La Réunion en passant par l’hexagone, cette comédienne "touche à tout", a non seulement acquis de solides bases techniques mais davantage encore, car elle a su trouver la substance de son jeu.« Plusieurs moments m’ont marquée. Le premier est un stage avec Cyril Cotinaud, metteur en scène et intervenant de métropole, autour du texte La Mouette, de Tchekhov. Pendant ce stage j’ai vraiment conscientisé ce qu’était interpréter, voire incarner. Rencontrer un personnage, comment lui donner chair, voix et vie. Être concret dans ce qu’il dit. Franchement, stage là la change mon vi ».Aux plus jeunes dans le métier, elle souhaite d’ailleurs une expression libre venant du coeur, des tripes, loin des carcans pré-configurés qui brident :« Téat lé tro bel ! Kiffez ! Dans l’apprentissage du jeu d’acteur, plus on emmagasine d’informations, plus on se bride. C’est ce qui s’est passé pour moi beaucoup de fois. Quand vous sentez que vous ne "Jouez" plus, mais que vous essayez de bien faire, lâchez-prise, et amusez-vous. Votre corps se souviendra de la technique. Ne soyez pas organisés, soyez organiques ».Pour ce qui est de l’avenir, la jeune comédienne souhaite développer une autre facette de son métier, à savoir l’audiovisuel et pourquoi pas toucher au monde du cinéma. Car si elle a déjà joué dans quelques courts-métrages elle souhaite développer sa technique et son art du jeu afin de pouvoir devenir « une bonne actrice ».D’ores et déjà, on peut la retrouver sur les planches dans "Qu’avezvous fait de ma bonté ?" mise en scène par Nicolas Givran, dans "Des Ravines" de La Compagnie Lolita Monga, et dans "Gabrielle" mise en scène et écrite par Marcelino Méduse (compagnie Aberash).➜ CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL (CRR)CRR DE SAINT-DENISTél. 02 62 90 44 73CRR DE SAINT-PIERRETél. 02 62 35 14 01CRR DE SAINT-BENOÎTTél. 02 62 50 42 72CRR DE SAINT-PAULTél. 02 62 22 56 67