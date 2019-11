Du Japon au Brésil, la presse internationale relaye la découverte macabre dans l’estomac d’un requin-tigre

Le 07/11/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 421

Alors qu’il était activement recherché depuis plusieurs jours, la main d’un touriste écossais a été retrouvée dans l’estomac d’un requin-tigre. Sa femme aurait reconnu l’alliance qu’il portait au doigt, mais des tests ADN doivent encore confirmer son identité.



Cette découverte macabre a été largement relayée dans les médias écossais et britanniques, avant d’être reprise par des journaux du monde entier, comme The Scottish Sun, BBC UK, TeleCinco, ou encore MetroJornal. Ils racontent comment cet homme de 44 ans, en vacances sur notre île, est allé nager seul dans le lagon de l’Hermitage samedi dernier et n’est jamais revenu.



L’homme a-t-il été tué par le squale, ou était-il déjà décédé lorsque l’animal s’en est pris à lui ? Des examens approfondis doivent encore tenter d’apporter des réponses à ces questions.



Il n’en reste que cette tragédie porte un nouveau coup à l’image des plages réunionnaises à l’étranger. La crise requin qui a durement touché le secteur du tourisme continue d’affecter notre île 11 ans après.