🌡️ Températures prévues

➡️ Le soleilne rate pas son rendez-vous pour la plupart d'entre nous. Toutefois des entrées maritimes se concentrent sur la côte orientale entre Saint Philippe et Sainte Marie. Le gris s'affiche aussi vers la Plaine des Palmistes et en partie au volcan où le sommet émerge. Ces nuages se risquent même à lâcher quelques averses localement.les éclaircies prennent le relai sur la côte Nord-Est et le volcan ne se plaint pas. C'est plus gris vers Sainte Rose et les plaines. Dans le même temps les traditionnels développements nuageux prennent position sur les pentes. Ils ne sont guère imposants et ne s'aventurent pas au dessus de 1900m.➡️Mafate, Cilaos et le volcan jouissent toujours de conditions très clémentes.Le littoral Ouest et Sud n'est pas en reste à l'instar de la région de Saint -Denis/Saint André où la majorité de l'après-midi reste lumineuse.flashe à 60km/h vers Saint Joseph et Saint Denis. A Saint Pierre il se modère.reste agitée au vent alors que la houle australe sur les côtes Sud et Sud-Ouest s'amortit.Température du lagon: proche de 27°.D'une manière générale les températures sont plutôt chaudes mais sans excès . Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h29 le 03 --18h45 le 02🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot :