Du compostage collectif, ça vous dit ?

Le 01/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 102

Vous habitez en résidence collective et vous souhaiteriez réduire vos déchets, en pratiquant avec des voisins motivés le compostage au sein de votre résidence (ou de votre lotissement ou quartier) ? C’est maintenant possible.Le TCO lance un appel à candidatures pour le compostage collectif du 1er au 30 août 2019. Lancez-vous !Vous habitez le territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu)? Le TCO propose de vous accompagner dans la mise en place et le suivi de votre projet de compostage collectif Si vous êtes intéressés, la démarche est simple : rendez-vous sur le site internet www.tco.re pour prendre connaissance de l’ appel à candidatures et vous inscrire en ligne. Vous avez un mois pour ce faire, du 1er au 30 août 2019.À l’issue de cette période, 10 lauréats (résidences) seront sélectionnés et pourront bénéficier d’un accompagnement d’ordre « technique » et entièrement gratuit, sur une année : dotation de bac à compost, sensibilisation des résidents, formations en groupe à la pratique du compostage collectif pour les référents de sites (personnes en charge de porter le projet au sein de leur résidence), accompagnement et visite à la demande durant la mise en œuvre puis pour la récolte du compost. Le compost pourra ainsi embellir les plantes de vos balcons et encore mieux, enrichir la terre de votre jardin partagé si c’est votre projet !Il faut savoir que le TCO propose déjà depuis quelques années des accompagnements à la mise en place du compostage collectif . La plus-value de cet appel à candidatures lancé en août est de créer des dynamiques collectives qui donnent beaucoup plus de sens aux actions citoyennes individuelles, de créer du lien et de favoriser des temps d’échanges entre les volontaires.Les services du TCO ont pu observer l’impact significatif des démarches à l’échelle collective, avec les retours d’expériences des projets Lékol’O menés dans les écoles de l’Ouest ou encore du Défi zéro déchet lancé auprès des particuliers. L’enjeu pour notre territoire insulaire est de taille, puisque le compostage permet de réduire de 30% le poids de notre poubelle d’ordures ménagères. Autant de déchets qui seront détournés de l’enfouissement !Vous êtes, vous aussi, prêts à vous lancer dans l’aventure du compostage collectif ? Le TCO vous accompagne dans cette démarche.Retrouvez plus d’infos sur le site internet : www.tco.re