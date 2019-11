Du riz basmati non conforme dans nos assiettes

Commentaires (9)

1. Samwinsa le 06/11/2019 09:09

Vraiment intéressant. Mais en même temps, n'a un nafèr i gène à mwin: i ressemble un pub pour Le Forban et Capricorne.

2. Paysan Créole le 06/11/2019 10:05

J’ai vu un reportage sur la culture du riz en Inde et en Asie c’est effroyable !!! On mange de la merde. Si on cultivait du riz ici on ne nous permettrait pas d’utiliser ces pesticides . Mangez du riz bio et complet

3. MôveLang le 06/11/2019 10:31

Que penses-tu du boeuf peï malades dont la consommation de la viande et du lait sont interdits chez les français, mais autorisé chez les Réunionnais.



4. GIRONDIN le 06/11/2019 10:35

les services de l’Etat assurent que des prélèvements sont régulièrement réalisés en matière de sécurité sanitaire.



Donc c'est un commerçant qui dénonce d'autre commerçant avec la complicité de la presse ?

5. TICOQ le 06/11/2019 10:40

Demain je commence à manger mon rougail saucisses avec du pain.

6. rousse claude le 06/11/2019 11:25

Aprés la leucose bovine qui affécte le boeuf pays, voila le riz basmati qui ne respécte pas la réglementation et qui peut être néfaste pour nous,nos enfants et nos petits enfants.Arrêtons le massacre. Les autorités doivent réagirde toute urgence avec un étiquetage "RESPECT DE LA REGLEMENTATION" . La marque le "FORBAN" dit respécter la réglementation.En attendant que chaque marque clarifie sa situation , les consommateurs de riz à la REUNION doivent choisir en connaissance de cause , faire bouger les lignes et ne plus consommer de riz douteux.



7. Paysan Créole le 06/11/2019 11:32

Post 3 . Le paysan Créole n’admet pas de différence entre le Français et le Français .

Je n’ai pas les informations des scientifiques à propos du bœuf pays.

Le sujet qui est traité dans cet article est le riz. Il est bon qu’on s’y intéresse.

8. Choupette le 06/11/2019 11:37





... et des haricots surtout. Pas oublier ... .



C'est quoi le riz "normal" ?



En tous cas, il se vend un riz dans une moyenne surface, lequel une fois refroidi devient plus dur que de la roche. La marque commence par N... .

A 4 ou 5 € les 5 kgs, c'est ce qu'on achète quand on est au ki. C'est honteux !



Et remettez du riz brisé pour les animaux au lieu de pâtes ou riz soufflé dont les bêtes ne veulent pas, abrutis !