Du vent et un temps plus humide cette nuit et lundi , des averses probables le soir du 24 sur la moitié Est

Le 22/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 521

Prévisions pour la nuit du 22 au 23 Décembre



➡️ En seconde partie de nuit une dégradation pluvieuse touche le Sud-Est de l'île. Les régions de Sainte Rose, Saint Philippe les pentes du Sud sauvage sont exposées. Les précipitations sont localement modérées. On pourrait entendre l'orage parfois.

Les averses peuvent s'aventurer temporairement vers Saint Pierre ou même l'Etang Salé et remontent possiblement vers Saint Benoît.

A l'inverse le Nord et surtout l'Ouest de l'île apparaissent à l'abri.



🎏 Le vent faiblit un peu mais ne se calme pas sur les régions exposées en journée.



🌊 La mer reste agitée par le vent et reste localement forte au large de Saint Philippe.



🌡️ Les températures minimales sont douces et ne devraient pas descendre en dessous des 10° au volcan et au Maïdo.





Prévisions pour le lundi 23 Décembre



En fin de matinée et en début d'après-midi les averses peuvent toucher toute l'île. Il fait chaud et souvent lourd.



➡️ En début de matinée les conditions sont humides sur le Sud-Est et l'Est. Des entrées maritimes touchent le Nord et le Nord-Est aussi. Le soleil n'a pas encore abdiqué sur l'Ouest.



En cours de matinée cependant le ciel réunionnais s'obscurcit à peu près partout.



➡️ L'après-midi des averses localement modérées sont susceptibles d'arroser l'ensemble des hauts. Elles pourraient même prendre localement un caractère orageux. Ces averses débordent localement sur le littoral.



En fin d'après midi et en soirée la couverture nuageuse se déchire et les averses cessent. En revanche des entrées maritimes sont attendues pour la nuit suivante sur la moitié Est.



🎏 L'alizé reste vigoureux à coup de rafales de l'ordre de 70km/h sur les côtes Sud et Nord. Il se modère un peu mais reste sensible sur l'Est , dans les plaines , au volcan et sur les sommets.

Le Nord-Ouest et les plages de l'Ouest sont déventés même si un petit vent de Sud peut rentrer l'après midi vers Saint Leu et la Saline.



🌊 La mer est agitée au vent et même localement forte près de Saint Philippe.



🌡️ Les températures maximales restent supérieures aux normales de Décembre.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h36 le 23 -- Coucher du soleil : 18h57 le 23



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1014.0 hectoPascals. ➡️les conditions sont humides sur le Sud-Est et l'Est. Des entrées maritimes touchent le Nord et le Nord-Est aussi. Le soleil n'a pas encore abdiqué sur l'Ouest.cependant le ciel réunionnais s'obscurcit à peu près partout.➡️des averses localement modérées sont susceptibles d'arroser l'ensemble des hauts. Elles pourraient même prendre localement un caractère orageux. Ces averses débordent localement sur le littoral.et en soirée la couverture nuageuse se déchire et les averses cessent. En revanche des entrées maritimes sont attendues pour la nuit suivante sur la moitié Est.reste vigoureux à coup de rafales de l'ordre de 70km/h sur les côtes Sud et Nord. Il se modère un peu mais reste sensible sur l'Est , dans les plaines , au volcan et sur les sommets.Le Nord-Ouest et les plages de l'Ouest sont déventés même si un petit vent de Sud peut rentrer l'après midi vers Saint Leu et la Saline.🌊 La mer est agitée au vent et même localement forte près de Saint Philippe.Les températures maximales restent supérieures aux normales de Décembre.➡️➡️05h36 le 23 --18h57 le 23🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :

Températures aujourd'hui dans les stations de METEO FRANCE





Analyse de la situation de surface cet après-midi