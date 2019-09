Du vent pratiquement pour tout le monde, attention à la houle

REUNION

PREVISIONS POUR LE DIMANCHE 08 :

Comme prévu l'alizé a fait sont grand retour hier. Des rafales dépassant 80km/h ont été enregistrées dans les stations de Météo France à la Pointe des 3 Bassins et à Piton Sainte Rose.



Le système frontal atténué a bien mouillé la moitié Sud de l'île. Les hauts du Sud Sauvage ont été les plus exposés. Grand Coude rapporte plus de 100m en moins de 24h( Météo France).



Le vent souvent vigoureux en rafales( entre 60 et 85km/h) se maintient partout aujourd'hui sauf sur le Nord-Ouest entre la Possession et Saint Paul où les brises dominent.

Rafales bien présentes également au volcan ou au Maïdo.



L'humidité se concentre ce matin sur le quart Sud-Est et sur les pentes du volcan. Au volcan lui même le ciel se partage entre nuages et éclaircies passagères où le vent renforce la sensation de fraîcheur.



Sur une large moitié Nord-Ouest de l'île le soleil est plutôt généreux ce matin. Le ciel des pentes Nord et Ouest se charge en seconde partie de matinée et est localement pluvieux cet après midi.

Le littoral a de bonnes chances de bénéficier de belles éclaircies.



La houle atteint 3m ou même 3m50 sur les côtes Ouest et Sud allant du Port à Saint Philippe. Houle de 2m provoquée par l'alizé sur les côtes Est et Nord.



Les températures maximales voisines de 26/27° sont probables sur le Nord-ouest et le Nord et à Grand Fond/Saint Gilles.

Sur le Sud-Est en raison de l'humidité et du vent le ressenti est sensiblement plus frais.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU DIMANCHE 08 AU LUNDI 09 :



Le Sud Est allant de l'Etang Salé à Sainte Rose est exposé aux averses. Les cumuls restent plus importants sur les hauts du Sud Sauvage , les versants du volcan et entre Saint Joseph et Sainte Rose. Les Plaines sont aussi temporairement mouillées.



Ailleurs ciel mi-couvert à peu nuageux.



Nuit fraîche même à moyenne altitude en raison du vent et de l'humidité sur le Sud Est.



La houle commence à s'amortir.



TENDANCES POUR LE LUNDI 09 ET LE MARDI 10:



Les tendances restent les mêmes. Le vent est encore assez fort lundi puis plus modéré mardi.



L'humidité le matin affecte encore le Sud Est mais remonte davantage vers le Nord Est jusque Saint André voire Sainte Marie.



L'après midi les pentes du Nord Ouest sont les plus chargées avec des averses localisées.



La houle atteint environ 2m.



Il fait plutôt frais. Le thermomètre a du mal à atteindre 10° au volcan par exemple.

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU DIMANCHE 08 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 SEPTEMBRE 08 07h30Les rafales maximales supérieures à 80km/h sont observées cet après midi juste au large des côtes Sud Ouest et Ouest et rentrent bien vers la Saline par exemple. Arome.Maximum de 26/27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 22/23° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 10° CelsiusMaximum de 13° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 19° Celsius