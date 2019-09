Du vent soutenu sur le Nord-Ouest lundi, la grande douceur et le soleil dominent d'ici mercredi

Le 29/09/2019

REUNION

2019 SEPTEMBRE 29 17h45Graphique: des rafales soutenues persisteront lundi dans la région Nord Ouest de la Réunion. METEO FRANCE a enregistré des rafales supérieures à 70km/h dimanche au Port. Arome.En soirée des nuages peu actifs transitent au Sud Ouest de nos côtes . Ils voilent temporairement le ciel mais sont peu armés pour lâcher des averses. Ensuite le ciel se dégage progressivement.Toutefois des entrées maritimes peuvent mouiller les régions littorales Est et Nord-Est en seconde partie de nuit. Les pentes du volcan sont aussi potentiellement sur la trajectoire des nuages.Les températures minimales restent assez douces demeurant pour la plupart supérieures à 20° sur le littoral et supérieures à 5° dans les stations les plus fraîches comme le Maïdo, Bellecombe, Bourg Murât par exemple.: quelques bancs de nuages élevés traversent encore le ciel réunionnaisalors que quelques averses s'attardent sur la moitié Est.Mais pour la majorité de l'île le soleil matinal répond rapidement présent et le thermomètre est souvent assez généreux pour un mois de Septembre.Il affiche des maximales comprises entre 27 et 29° sur les côtes et même jusqu'à 30° sous abri à Saint Gilles.Les 20° pourraient être atteints au volcan quand ils sont largement dépassés dans les cirques.Comme dimanche le vent agite de façon soutenue les littoraux Nord-Ouest et le Sud-Est. Les rafales peuvent encore dépasser 70km/h vers le Port.la couverture nuageuse péi relativement modeste lâche quelques averses dans l'intérieur et sur les pentes. Rien de significatif.La mer reste agitée dans l'ensemble.Belles matinées et températures toujours douces.Plus nuageux de façon classique dans l'intérieur et sur les pentes l'après midi avec quelques averses localisées.Le vent de Nord-Est encore bien perceptible mardi sur le Nord-Ouest et le Sud-Est viendra de l'Est mercredi et sera alors ressenti modérément sur le Nord et le Sud.La mer reste plutôt agitée dans l'ensemble.