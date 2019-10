Du vent sur les plages mercredi mais le beau temps chaud continue tout comme au volcan

Le 29/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 124

REUNION

2019 OCTOBRE 29 17h50en journée le vent de Sud-Est bien présent sur Saint Pierre remonte vers Saint Leu allant même jusque la Saline et les Roches Noires. Retour d'un temps plus ventilé sur le Nord également. Arome.MCIEL.METEO FRANCEEn soirée le ciel se dégage assez rapidement sur l'île. Quelques nuages transitent au large des côtes Est et Nord-Est.La nuit s'annonce déventée sur le littoral mais quelques rafales se manifestent au volcan et au Maïdo et sur les sommets.Les températures minimales sous abri sont douces: supérieures à 10° pour les plus fraîches et au dessus de 20° sur le littoral.La mer est peu agitée en général.Les matins lumineux continuent. Les nuages sont peu nombreux et le soleil peu partageur.grimpe assez vite après 8heures. Sur le littoral les maximales sous abri sont assez homogènes allant de 28° à Saint Philippe à 30/31° à Saint Gilles en passant par 29° à Saint Denis.On attend encore 26° à Cilaos, 23° au 27è ou 21° au volcan. Des valeurs nettement supérieures aux normales pour une fin octobre.En matinée les nuages privilégient les pentes du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est . Tout en se développant modérément ils grignotent le terrain des littoraux entre Saint Paul et Saint Benoît.Des averses isolées se déclenchent dans les hauts de ces régions en fin de matinée et en début d'après midi.La couverture nuageuse péi est moins compacte sur Mafate et Cilaos ainsi que sur les hauts du Sud où les éclaircies ont plus que de beaux restes.Le soleil brille encore généreusement sur le littoral Sud , sur le volcan et les sommets.du Sud-Est prend quelques forces et fait un retour remarqué sur les plages dans la journée. Les rafales peuvent atteindre 50/60km/h vers Saint Leu ou la Saline. Le Boucan est plus abrité.A l'inverse l'alizé est bien présent à Saint Pierre et souffle un peu moins fort sur l'Est et vers Sainte Marie.est agitée sous l'effet du vent.Température du lagon: proche de 25/26°.05h38 le 30.18h25 le 30.1014.0 hectoPascals.Maximum de 29° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 23° CelsiusSoleil matinal.La couverture nuageuse péi prend ses quartiers sur les pentes en matinée et se concentre sur celles du Nord Ouest, du Nord et du Nord-Est.Les nuages grignotent du terrain jusqu'au littoral de ces régions.Les pentes du Nord-Ouest et du Nord sont plus exposées aux averses du début d'après midi.Les sommets restent ensoleillés.Le vent modéré est orienté au Sud-Est. Ses régions favorites sont Sainte Marie et Saint Pierre.Des brises offrent un peu d'air sur les plages de l'Ouest où il fait chaud.Mer peu agitée à localement agitée par le vent.Une houle modérée de Sud-Ouest arrive en cours de nuit de jeudi à vendredi sur les côtes Sud et Ouest.