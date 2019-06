Duparc: Un homme tente de s'immoler devant le domicile de sa fille

Le 18/06/2019 | Par NP

On a frôlé le pire ce matin à Duparc. Pour des raisons encore floues, un homme a tenté de s'immoler.



Ce dernier, âgé de plus de 80 ans, a tenté de s'immoler devant le domicile de sa fille, situé en face de la crèche de Duparc, dans la rue Marcel-Goulette.



Pris en charge par les pompiers et le SMUR, l'homme a été médicalisé sur place avant d'être transféré l'hôpital le plus proche.