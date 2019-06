E.Philipe annonce une loi contre le gaspillage non-alimentaire

Le 07/06/2019 | Par Ilian Bruant | Lu 106

Edouard Philipe, premier ministre, a annoncé un projet de loi à propos du gaspillage de produits non alimentaires. Il est possible que d’ici 2 à 4 ans les vendeurs soient contraints de donner ou de recycler leurs invendus. Cette loi serait une première mondiale.



Tous les ans, plus de 650 000€ de produits en tout genre (électroménagers, utilitaire, hygiène etc..) sont jetés voir détruits. C’est un "gaspillage scandaleux" selon le chef du gouvernement.



Les marques de luxe ne seraient pas épargnées par cette réforme. En revanche, pour ne pas porter atteinte à l’image de ces marques, il leur serait possible de faire recycler leurs produits plutôt que de les donner, ce qui pourrait engendrer des problèmes évidents comme la revente illégale ou la contrefaçon.